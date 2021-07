Calano gli incassi al box-office italiano: rispetto a una settimana fa, è stato raccolto circa il 20% in meno, con 1.9 milioni di euro (contro i 2.3 milioni della settimana scorsa), e tra le nuove uscite solodi M. Night Shyamalan ha lasciato veramente il segno. Il thriller / horror ha infatti incassato 510 mila euro, ottenendo la miglior media per sala nei quattro giorni (oltre 1500 euro) e salendo a 615 mila euro in cinque giorni.

Seconda posizione per Black Widow: il cinecomic dei Marvel Studios perde terreno e incassa altri 343 mila euro: continua a essere il miglior risultato dalle riaperture del 2021, salendo a 4.3 milioni complessivi. Terza posizione per I Croods 2 – Una nuova era, che incassa altri 300 mila euro e sale così a 1.2 milioni di euro.

Si piazza al quarto posto nella classifica del weekend Il signore degli anelli: la compagnia dell’anello, con 286 mila euro e la seconda miglior media della classifica (altissima: quasi 1400 euro). Oggi l’evento speciale 4K si concluderà e passerà il testimone a Le due torri. Chiude la top-five La notte del giudizio per sempre, con 76 mila euro e un totale di 771 mila euro.

Al sesto posto Snake Eyes apre con soli 71 mila euro, che diventano 86 mila euro in cinque giorni. Debutti ancora più deludenti per Earwig e la strega, che al settimo posto incassa 34 mila euro (41 mila euro in cinque giorni), e Sognando a New York – In the Heights, con 29 mila euro in quattro giorni. Nona posizione per Marx può aspettare, che incassa 25 mila euro e sale a 83 mila euro complessivi, mentre chiude la top ten The Father, che incassa 19 mila euro.

INCASSI ITALIA 22-25 / 7 / 2021

OLD – € 510.150 / € 615.122 BLACK WIDOW – € 343.279 / € 4.303.392 I CROODS 2 – UNA NUOVA ERA – € 300.063 / € 1.235.790 IL SIGNORE DEGLI ANELLI: LA COMPAGNIA DELL’ANELLO – € 286.798 / € 286.798 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – € 76.802 / € 771.907 SNAKE EYES – € 71.738 / € 86.211 EARWIG E LA STREGA – € 34.477 / € 41.699 SOGNANDO A NEW YORK – IN THE HEIGHTS – € 28.902 / € 28.902 MARX PUÒ ASPETTARE – € 25.849 / € 83.269 THE FATHER – NULLA È COME SEMBRA – € 19.433 / € 1.077.868

Fonte: Cinetel