Rallentano gli incassi al box-office americano, dopo diverse settimane di incassi molto convincentiha vinto un weekend nel quale sono stati raccolti complessivamente 68 milioni di dollari (comunque una cifra dignitosa visto il periodo).

Il film di M. Night Shyamalan debutta con 16.5 milioni di dollari in 3.355 schermi, l’ennesimo film horror a ottenere un buon risultato al botteghino. Costato 18 milioni di dollari, Old è stato accolto da una critica divisa ed è uscito esclusivamente al cinema, cosa che potrebbe aver favorito i suoi incassi. È il settimo film di Shyamalan a debuttare al primo posto in classifica. Nel resto del mondo ha raccolto 6.5 milioni di dollari (23 territori).

Apre al secondo posto Snake Eyes, con 13.3 milioni di dollari: in questo caso la pellicola della Paramount Pictures delude, ottenendo un incasso di gran lunga più basso di G.I. Joe – La Vendetta, il film più recente della saga (40.5 milioni di dollari). Il reboot / spin-off dovrebbe essere costato circa 150 milioni di dollari e rischia di rivelarsi un pesante flop. L’assenza di star di richiamo e la reazione negativa della stampa potrebbe aver avuto un impatto, ma sembra vi fosse anche un generale disinteresse per il film, che rimarrà in sala in esclusiva per un mese e mezzo prima di debuttare su Paramount+.

Scende al terzo posto Black Widow, perdendo il 55% e incassando altri 11.6 milioni di dollari, per un totale di 154.8 milioni di dollari (poco meno di quanto incassò nel 2018 Ant-Man and the Wasp nel suo terzo weekend). In 48 territori internazionali il cinecomic ha incassato altri 14.5 milioni di dollari, salendo a 314 milioni di dollari in tutto il mondo. Ricordiamo che la Cina rimane ancora senza una data di uscita.

Al quarto posto Space Jam: A New Legacy crolla del 69% rispetto a una settimana fa, un tracollo non indifferente che potrebbe essere legato alla disponibilità del film nell’abbonamento HBO Max di molte famiglie. Complessivamente Space Jam ha raccolto 51.4 milioni di dollari negli USA, che salgono a 94 in tutto il mondo (è costato almeno 150 milioni di dollari).

Chiude la top-five Fast & Furious 9 con 4.7 milioni di dollari e un totale di 163.3 milioni di dollari, che salgono a 621 milioni complessivi: è il primo film a superare i 600 milioni in tutto il mondo da Jumanji 2: The Next Level a gennaio 2020.

INCASSI USA 23-25/7/2021

OLD – $16,510,000 / $16,510,000 SNAKE EYES – $13,350,000 / $13,350,000 BLACK WIDOW – $11,600,000 / $154,806,683 SPACE JAM: A NEW LEGACY – $9,560,000 / $51,367,605 FAST & FURIOUS 9 – $4,700,000 / $163,396,825 ESCAPE ROOM 2 – $3,400,000 / $16,048,270 THE BOSS BABY: FAMILY BUSINESS – $2,700,000 / $50,132,635 LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE – $2,300,000 / $40,306,710 A QUIET PLACE 2 – $1,250,000 / $157,523,623 ROADRUNNER – $830,000 / $3,701,480

Fonte: BOM