Ospite qualche giorno fa alla CNN all’Amanpour Hour con Christiane Amanpour, l’attrice premio Oscar Olivia Colman (The Crown, La favorita, Empire of Light, Broadchurch) ha parlato, su richiesta della conduttrice, della differenza di compensi a Hollywood e in generale nell’industria televisiva e cinematografica che lei stessa ha sperimentato.

“Oh, ti prego, non farmi iniziare a parlare della disparità di compensi, se penso che gli attori maschi vengono pagati di più perché, una volta, si diceva attirassero più pubblico” ha ribattuto l’attrice. “Ed è oramai da decenni che questa cosa non è più vera, ma continuano a usarla come ridicola motivazione per non pagare le attrici tanto quanto la loro controparte maschile“.

Ha poi aggiunto:

Non sono una sciocca, sono perfettamente consapevole che se mi chiamassi Oliver e non Olivia Colman, guadagnerei molto più cazz* di soldi di ora. Per quanto riguarda la disparità nei compensi c’è una differenza del 12000% per quanto mi riguarda.

Potete vedere il video dell’intervento completo della Colman qui di seguito:

Fonte: Deadline

