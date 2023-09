Durante una chiacchierata con Phoebe Bridgers per Interview magazine, Olivia Rodrigo ha parlato della sua esperienza di visione di Beau ha paura, il film di Ari Aster.

La cantante e attrice di High School Musical: The Musical: La Serie ha spiegato che i film hanno sempre un profondo effetto su di lei: “Mi convinco sempre di vedere strane cose quando torno a casa dopo aver visto film come Insidious“.

Ha poi parlato del film con Joaquin Phoenix:

Ho visto il nuovo film di Ari Aster Beau ha paura e mi sono spaventata così tanto. Me ne sono dovuta andare dal cinema, sono seria. Non ho mai avuto una reazione così viscerale a un film, era come se mi fossi fumata una roba scadente.