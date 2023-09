In occasione di un’intervista con Empire, Ari Aster ha parlato di Beau ha paura, il film con Joaquin Phoenix arrivato al cinema alcuni mesi fa.

“Direi sia il film di cui vado più fiero in assoluto” ha ammesso il regista. “Credo sia il mio miglior film. Lo adoro e spero che la gente continui a scoprirlo“.

Ha poi aggiunto:

Spero che la gente lo riguardi. È decisamente un film che merita una seconda visione. Credo non si possa capire cos’è finché non lo si vede tutto e immagino che la seconda visione sia più ricca. È un film progettato per scuotere.