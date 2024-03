Mancano pochi giorni all’arrivo nei cinema, con Disney, di Omen – L’origine del Presagio, pellicola horror dei 20th Century Studios che funge da prequel alla classica saga cominciata nel 1976 con Il presagio (The Omen), il film diretto da Richard Donner con Gregory Peck.

Il film, negli Stati Uniti, ha ricevuto il visto censura R che prevede che i minori di 17 anni vengano accompagnati in sala dai genitori o da un adulto. Durante un’intervista, la regista Arkasha Stevenson e il produttore Keith Levine hanno raccontato che, per mantenere questa classificazione censoria e per non ricevere quella NC-17, quella di film per soli adulti, c’è stata una vera e propria battaglia causata dall’inquadratura esplicita di una vagina. E la loro battaglia contro la MPAA ha ricevuto il pieno sostegno della Disney tramite la controllata 20Th century Studios.

Racconta Arkasha Stevenson:

Ci siamo indubbiamente meritati il nostro rating R. Abbiamo riflettuto molto sullo spirito delle immagini del film del ’76 e a come le morti, il gore e quello che veniva mostrato abbiano spinto così tanto in avanti il limite in modi davvero unici che non erano in alcun modo gratuiti, ma riflettevano culturalmente ciò che le persone sentivano all’epoca.

Molte delle nostre discussioni vertevano su “Come possiamo dare forma a qualcosa che regga il paragone con quello che è stato fatto in passato che non finisca per essere gratuito, feticista o disumanizzante?”. Raccontare una storia attraverso la prospettiva femminile era davvero importante per me, e raccontarla attraverso la lente del body horror – e l’esplorazione della prospettiva femminile attraverso la guerra stessa del corpo – era un po’ inquietante per via delle tempistiche. Era davvero una grande opportunità ed era fondamentale che non ci tirassimo indietro da quelle immagini e che non evitassimo di umanizzare chi subiva quelle immagini.

La scena della vagina era l’unica cosa che manteneva il rating R. Non erano le morti sanguinose. Non erano gli uomini mozzati; era, letteralmente, solo la scena della vagina. Non era ciò che stava accadendo a quella parte del corpo che era offensivo; era la parte del corpo che era offensiva in sé. È il 2024, dobbiamo smettere di considerare il corpo femminile come oggetto di fascino dell’orrore. Ecco perché abbiamo combattuto così duramente. Non riesco a credere che siamo stati così supportati dai nostri produttori dello studio. È pazzesco! Abbiamo una vagina in un film Disney.