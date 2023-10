Arriva oggi in streaming su Disney Plus Once Upon a Studio, un cortometraggio animato originale Walt Disney Animation Studios realizzato a margine delle celebrazioni per i 100 anni della major (GUARDA IL TEASER TRAILER).

Nel corto, fra i tanti personaggi presenti, l’80% dei quali fatti in animazione tradizionale col restante 20% fatto al computer (ne vedremo 543 provenienti da 85 fra film e cortometraggi Disney), compare anche il Genio di Aladdin che, in originale, è doppiato dal leggendario Robin Williams, scomparso nell’agosto del 2014.

Eric Goldberg (responsabile dell’animazione del Genio in Aladdin) e Andrew Feliciano hanno coordinato, in assoluta segretezza, un team di artisti che ha lavorato guidato con uno scopo ben preciso: far sì che ogni personaggio sembrasse uscito fuori dal film o corto in cui appare originariamente.

Spiega il produttore Bradford Simonsen:

Doveva essere realizzato in una maniera tale da generare una risposta viscerale da parte del pubblico. Abbiamo utilizzato la nostra biblioteca di ricerca sull’animazione, da cui abbiamo estratto i modelli delle animazioni per il lavoro degli artisti. Abbiamo coinvolto Eric Goldberg, che conosce la storia dello studio, e abbiamo fatto dei test per assicurarci che tutto funzionasse insieme nelle scene.

Nel caso del Genio, per le battute, sono state usate delle registrazioni della voce della star non usate nel montaggio finale di Aladdin e non l’Intelligenza Artificiale. Sempre Simonsen spiega che, chiaramente, è stato fondamentale coinvolgere anche la Fondazione che cura i diritti e l’immagine postuma di Robin Williams:

Abbiamo cercato di farli viaggiare con noi spiegando che “Abbiamo questo cortometraggio molto speciale che stiamo facendo. Robin nel ruolo del genio significa tanto per così tante persone e vorremmo davvero coinvolgerlo”. Quindi Dan Abraham (il co-regista) ha ascoltato gli outtakes dalla registrazione originale e ha trovato quei piccoli frammenti che potevamo utilizzare. Siamo tornati dalla Fondazione e abbiamo detto “Questo è ciò che speriamo di fare. Eric Goldberg, che ha animato originariamente il genio, è coinvolto nello show e farà parte di questo”. Ed è stato meraviglioso vedere che tutto si è concretizzato.

In Once Upon a Studio, gli amatissimi personaggi dei Walt Disney Animation Studios si ritrovano in una divertente ed emozionante reunion, per realizzare una spettacolare foto di gruppo in occasione del 100° anniversario Disney. Con 543 personaggi da oltre 85 lungometraggi e corti Disney, Once Upon a Studio accoglie eroi e antagonisti, principi e principesse, aiutanti e stregoni – in un nuovo stile che unisce animazione tradizionale e computer grafica – per celebrare 10 decenni di storytelling, talento e successi tecnologici.

Once Upon a Studio è scritto e diretto da Dan Abraham e Trent Correy e prodotto da Yvett Merino e Bradford Simonsen.

