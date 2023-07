Le prevendite di Oppenheimer, l’attesissimo film di Christopher Nolan che arriverà nei cinema italiani circa un mese dopo rispetto all’uscita statunitense, sono adesso aperte per tutti i cinema IMAX e PLF di Italia.

Noi, come al solito, celebreremo l’uscita al cinema dell’ultima fatica di Christopher Nolan nella Sala Energia PLF (premium large format) di Arcadia Melzo dove il film verrà proposto nello speciale formato pellicola 70MM.

Il film verrà proposto anche in versione originale sottotitolata in italiano, ecco i link per prenotare il film in Sala Energia:

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate