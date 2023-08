Oppenheimer di Christopher Nolan arriverà nei cinema in Italia il 23 agosto. Conosciamo tutti lo stile unico di Nolan, estremamente meticoloso nel suo lavoro, perciò non ci sorprendiamo più di tanto quindi nello scoprire che non ci sono scene eliminate nel suo ultimo film (e in tutti gli altri).

Oppenheimer dura tre ore sullo schermo e non è mai stato pensato per durare di più, né vedremo scene tagliate in una futura versione home video.

Dice a tal riguardo Cillian Murphy, protagonista del film, in un’intervista con Collider:

Non ci sono scene tagliate nei film di Chris Nolan. Per questo non ci sono extra nei DVD dei suoi film, perché la sceneggiatura è il film. Sa esattamente come andrà a finire, non ci gira intorno cercando di cambiare la storia. Quello è il film.

Lo stesso Nolan, ancora nel 2012, aveva detto che girare un film è molto costoso e prende molto tempo ed energie. Per questo cerca sempre di liberarsi del superfluo e scrivere solo l’essenziale nella sceneggiatura che andrà a girare.

