Nel corso di un’intervista con il New York Times, Christoper Nolan ha parlato di una battuta di Henry Stimson (James Remar) improvvisata dall’attore in Oppenheimer, dal 23 agosto al cinema in italia.

Si tratta del momento in cui il politico statunitense suggerisce di non bombardare la città in cui è andato in luna di miele, proposta da Remar dopo le sue ricerche sulla vita di Stimson.

“[Remar] mi parlava in continuazione di questa luna di miele a Kyoto per Stimson e sua moglie, dicendo che poteva essere uno dei motivi per cui Stimson aveva tolto Kyoto dalla lista delle città da bombardare. Volevo che togliesse la città dalla lista per l’importanza culturale, ma gli dissi: ‘Aggiungi pure quella battuta’. È stato un momento emozionante perché nessuno nella stanza sapeva come reagire“.

Il regista ha spiegato che tutti gli attori coinvolti hanno fatto numerose ricerche sulle persone che erano stati chiamati a interpretare: “Non mi era mai capitato in passato. Perciò ad esempio nella scena in classe con tutti gli scienziati, improvvisavano la discussione. La sceneggiatura c’era, ma potevano intervenire con passione e conoscenza sulla base dei loro studi“.

