A quattro mesi di distanza dall’uscita nelle sale, Oppenheimer sbarca in versione home video: negli USA esce oggi, mentre in Italia dovremo attendere il 21 dicembre. Annunciato un mese fa da Universal Pictures Home Entertainment, l’acclamato biopic su J. Robert Oppenheimer (uno dei padri della bomba atomica) sarà disponibile in formato Blu-ray, DVD, 4K Ultra HD e digitale e conterrà una serie di contenuti bonus lunghi quanto il film stesso. Sarà possibile ordinare la propria copia su Amazon oppure acquistarlo per guardalo in digitale su Prime Video, Apple TV+, YouTube e le principali piattaforme.

Per l’occasione Christopher Nolan ha presentato a Los Angeles la proiezione di uno dei contenuti presenti nell’home release, ovvero “La storia del nostro tempo: la realizzazione di Oppenheimer”, making-of dedicato alla valorizzazione del lavoro artigianale del film.

“Se siete collezionisti come me capirete che da grande appassionato di cinema, mi ha sempre dato molta gioia e interesse scoprire i segreti svelati da alcuni dei miei registi preferiti negli extra dei loro DVD. Sono quindi un grande fan di questo formato, anche se non ho intenzione di rivelare nessuno dei miei segreti”, ha scherzato il regista britannico, dando poi credito a Jason Hillhouse e alla M3 Creative. “Loro e il resto del mio team hanno fatto un lavoro meraviglioso, come fatto per molti anni nelle nostre produzioni”.

Il regista ha inoltre spiegato che il Blu-ray di Oppenheimer ha richiesto molto tempo ed energia e questo è uno dei motivi per cui gli spettatori dovrebbero acquistare una copia fisica invece di aspettare che il film venga trasmesso in streaming:

Sono noto per il mio amore per le sale cinematografiche e per averci dedicato tutti i miei sforzi. Ma la verità è che il modo in cui il film arriva nelle case è altrettanto importante per me. Nel 2008 The Dark Knight è stato uno dei primi film su cui abbiamo lavorato per l’uscita in blu-ray, che all’epoca era un formato nuovo. Nel caso di Oppenheimer, abbiamo dedicato molta cura e attenzione alla versione blu-ray, ma anche, in particolare, alla versione 4k UHD, soprattutto nel cercare di tradurre la fotografia e il formato sonoro del formato IMAX, per una versione che si può comprare e possedere a casa e che si può mettere su uno scaffale. Così ora, nessuna cattiva piattaforma di streaming ve la può portare via.

[…] Oltre al film ora vogliamo aggiungere, egoisticamente, il lato divertente nell’aver realizzato Oppenheimer condividendo con voi alcune delle esperienze che abbiamo vissuto e mettendo in evidenza l’incredibile lavoro svolto in questo film dai diversi reparti che non sempre hanno la possibilità di farsi avanti e mostrare ciò che fanno.