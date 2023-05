Durante un’intervista con Total Film (via GamesRadar), Christopher Nolan ha parlato della decisione di girare alcune sequenze di Oppenheimer in bianco e nero.

Come spiegato dal regista, si trattava di alternare tra due punti di vista diversi: “Ho scritto la sceneggiatura in prima persona, cosa che non avevo mai fatto prima”. Ha poi aggiunto: “Non so se qualcuno l’aveva già fatto, ma il film è raccontato in modo oggettivo e soggettivo. Le scene a colori sono soggettive, quelle in bianco e nero oggettive. Le scene a colori sono in prima persona, il che non è un impegno così facile per un attore“.

Ha così lodato Cillian Murphy, scelto per interpretare il protagonista: “In tutta sincerità non credo ci siano molti in grado di gestire un film in prima persona per tre ore. Si tratta di richieste molto esigenti per un attore e pochi nella storia del cinema possono ambire a quel titolo. Posso dire che anche con tutta la sua sicurezza, [Cillian] mi ha sorpreso in continuazione sul set ogni giorno. Quando sono arrivato al montaggio e abbiamo costruito la sua interpretazione, notando la sua sincerità, sono rimasto a bocca aperta“.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero. In Italia arriverà il 23 agosto.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate