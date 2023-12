Alla fine Oppenheimer, l’acclamata pellicola di Christopher Nolan con Cillian Murphy nei panni del protagonista, uscirà anche in Giappone.

Anche se non è stata indicata con precisione la data di release, il distributore giapponese del biopic, Bitter End, ha fatto sapere che Oppenheimer sarà nelle sale nipponiche nel corso del 2024. La nota ufficiale diramata dalla compagnia recita quanto segue:

Noi di Bitters End distribuiremo “Oppenheimer” di Christopher Nolan in Giappone nel 2024. La decisione è stata presa dopo mesi di dialogo ponderato associato all’argomento in cui abbiamo riconosciuto la particolare sensibilità di noi giapponesi in merito alla vicenda. Dopo la proiezione del film, riteniamo che Christopher Nolan abbia creato un’esperienza cinematografica singolare che va oltre la narrazione tradizionale e deve essere vista sul grande schermo. Invitiamo il pubblico a guardare il film con i propri occhi quando arriverà in Giappone.

Già a giugno, un mese prima che Oppenheimer uscisse (ricordiamo che in Italia è invece arrivato alla fine di agosto), era stato ipotizzato che nel paese vittima dei bombardamenti atomici dell’estate del 1945 distribuire una pellicola come quella sarebbe stato ostico, se non impossibile. In un caso più unico che raro, la divisione giapponese della Warner aveva addirittura bacchettato apertamente la casa madre americana per come aveva abbracciato e cavalcato la campagna social del Barbenheimer, fatta anche di meme che andavano a unire esplosioni atomiche, Barbie e Oppenheimer (ECCO I DETTAGLI).

Poi dell’uscita giapponese di Oppenheimer si erano del tutto perse le tracce. Fino alla recente conferma della sua distribuzione.

