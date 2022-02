THR annuncia in esclusiva che dopo una piccola pausa dal cinema,sarà in, il nuovo film di Christopher Nolan incentrato su J. Robert Oppenheimer, uno dei padri della bomba atomica.

Per il momento non sono noti ulteriori dettagli sul ruolo, ma l’attore sarà in ottima compagnia visto che nel cast troveremo Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Rami Malek e Cillian Murphy che vestirà proprio i panni di J. Robert Oppenheimer, lo scienziato a capo del progetto Manhattan che portò all’invenzione della bomba atomica.

Alla produzione troveremo la Universal, che distribuirà il film il 21 luglio 2023. Com noto, le riprese dovrebbero avere inizio proprio a febbraio e protrarsi fino a giugno per circa cinque mesi di produzione. Il budget dovrebbe aggirarsi attorno ai 100 milioni di dollari, ma non è stato ancora confermato.

