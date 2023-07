IMAX Corporation ha annunciato la lista delle sale che proporranno Oppenheimer in pellicola 70mm IMAX. Si tratta di un numero molto ridotto di sale: in Europa e Inghilterra parliamo veramente di una manciata di cinema. Attenzione, non stiamo parlando di pellicola 70mm (per la quale c’è un circuito di sale PLF più ampio), ma pellicola 70mm IMAX.

Nolan ha lavorato in tandem con Kodak e Fotokem per sviluppare la prima pellicola in bianco e nero in IMAX. La pellicola del film è lunga complessivamente 17 km e pesa 272 kg. “IMAX dà vita alle immagini,” afferma il regista. “Dalla risoluzione al colore alla nitidezza fino alla qualità generale, non c’è nulla che si possa paragonare all’utilizzare le cineprese in pellicola IMAX. Il formato in pellicola IMAX è lo standard per la fotografia cinematografica”. Ecco quindi che il formato pellicola 70mm IMAX si può considerare quello concepito da Nolan per vedere il suo film: solo nei cinema IMAX, infatti, le sequenze girate con cineprese IMAX si espandono verticalmente per riempire l’intero schermo, raggiungendo il formato 1.43:1.

Questa la lista dei cinema IMAX che proporranno il film in questo formato in Europa, Regno Unito, Canada, Australia e Stati Uniti:

Cinema che proiettano Oppenheimer in 70mm IMAX in Europa

IMAX Theatre, Palac Flora – Prague

Cinema che proiettano Oppenheimer in 70mm IMAX nel Regno Unito

BFI IMAX, British Film Institute – London, UK

Vue Manchester IMAX & The Printworks – Manchester, UK

The Ronson Theatre at the Science Museum – London, UK

Cinema che proiettano Oppenheimer in 70mm IMAX negli USA

Harkins Arizona Mills 25 & IMAX – Tempe, AZ

AMC Metreon 16 & IMAX – San Francisco, CA

Universal Cinema AMC at CityWalk Hollywood & IMAX – Universal City, CA

TCL Chinese Theater IMAX – Hollywood CA

Regal Edwards Ontario Palace & IMAX – Ontario, CA

Regal Irvine Spectrum 21 + IMAX – Irvine CA

Esquire IMAX – Sacramento, CA

Regal Hacienda Crossings & IMAX – Dublin, CA

AutoNation IMAX, Museum of Discovery & Science – Fort Lauderdale, FL

Regal Mall of Georgia & IMAX – Buford, GA

IMAX Theatre at Indiana State Museum – Indianapolis, IN

Chrysler IMAX Dome Theatre, Michigan Science Center – Detroit, MI

Celebration! Cinema Grand Rapids North & IMAX – Grand Rapids, MI

AMC Lincoln Square 13 & IMAX – New York, NY

Regal UA King of Prussia & IMAX – King of Prussia, PA

Providence Place Cinemas 16 and IMAX – Providence, RI

AMC Rivercenter 11 & IMAX – San Antonio, TX

Cinemark 17 & IMAX – Dallas, TX

Regal Opry Mills & IMAX – Nashville, TN

Cinema che proiettano Oppenheimer in 70mm IMAX in Canada

Scotiabank Chinook & IMAX – Calgary, AB

Scotiabank Edmonton & IMAX – Edmonton, AB

Cineplex Cinemas Langley & IMAX – Langley, BC

Cineplex Cinemas Mississauga & IMAX – Mississauga, ON

Cineplex Cinemas Vaughan & IMAX – Woodbridge ,ON

Kramer IMAX, Saskatchewan Science Centre – Regina, SK

Cinema che proiettano Oppenheimer in 70mm IMAX in Australia

IMAX, Melbourne Museum – Melbourne, AU

Nel film troviamo Cillian Murphy nel ruolo del protagonista, mentre il resto del cast comprende Emily Blunt, Matt Damon, Robert Donwey Jr, Florence Pugh, Gary Oldman e Rami Malek.

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

Classifiche consigliate