PEOPLE ha incontrato il cast di Oppenheimer per parlare dell’ultima fatica di Christopher Nolan in arrivo il mese prossimo in Italia.

Emily Blunt ha parlato ad esempio della sua esperienza sul set in Nuovo Messico spiegando che sembrava di stare in un “campo estivo. Eravamo tutti nello stesso albergo nel bel mezzo del deserto, avevamo solo la compagnia reciproca. Io e Matt [Damon] eravamo compagni di stanza e dicevamo: ‘Ok, andiamo a cena’“.

Purtroppo dalle cene era escluso Cillian Murphy, l’interprete del protagonista: “Il peso che ha dovuto sostenere sulle spalle è stato mastodontico. Era ovvio che non volesse venire a cena con noi. Non poteva, il cervello era saturo“.

Murphy ha così aggiunto: “Quando hai quei ruoli grossi e quella responsabilità, ti senti oberato“.

Oppenheimer sarà nei cinema italiani dal 23 agosto con la Universal. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

