Durante la promozione stampa di Oppenheimer, Christopher Nolan ha avuto la possibilità di raccontare un gustoso aneddoto relativo alla lavorazione della sua pellicola.

Intervistato da Entertainment Weekly, l’acclamato filmmaker ha svelato di aver ricevuto un peculiare regalo da Emily Blunt alla fine delle riprese di Oppenheimer: un paio di ciabatte Ugg. Si è trattato di un’ironica vendetta dell’attrice che, nelle pause fra le riprese, indossava quella specifica calzatura sul set per evitare di portare sempre delle scarpe da donna anni quaranta (non proprio il massimo della comodità). Solo che non essendo Nolan un grande fan delle Ugg faceva continuamente delle battute a Emily Blunt. Per questo, la star ha deciso di vendicarsi a modo suo cercando di far entrare il regista “nel culto” dei fan delle comode calzature.

Mi ha regalato un paio di stivaletti Ugg – anzi in realtà delle ciabatte Ugg – come regalo di fine riprese. Le persone che hanno lavorato su un set, sanno come funziona: siamo lì, la luce sta calando, “Okay, abbiamo bisogno degli attori” e a volte arrivano direttamente dal guardaroba, ma indossano questi grossi cappotti sopra agli abiti di scena e portano queste grandi ciabatte Ugg, perché le scarpe del personaggio sono scomode. Sai, scarpe degli anni ’40.

Cosa che faceva anche Emily Blunt sul set di Oppenheimer:

Le dicevo subito “Per favore, togli gli stivali, metti le scarpe e preparati”. Si è stancata di sentirselo dire ogni volta, quindi ha pensato che dovevo unirmi al culto degli Ugg.

Oppenheimer, il cast del film

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica. La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence. Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh. Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: EW

