In occasione di un’intervista con Comicbook, Emily Blunt ha raccontato a Matt Damon un aneddoto sui trailer di Oppenheimer.

Quando è stato fatto notare ai due attori che molte battute del personaggio interpretato da Damon sono finite nei materiali promozionali, Blunt ha sottolineato:

“Ricordo che Chris [Nolan] me lo disse: ‘Matt Damon ne sarà felicissimo. Ha così tante battute nel trailer“.

L’attore, dal canto suo, ha spiegato che durante le riprese non si ritrova mai a pensare alle battute ad effetto che potrebbero essere sfruttate in fase di marketing.

“Sul set non ci ho pensato, ho semplicemente interpretato una battuta come ‘questo è l’evento più importante nella storia del mondo’ in modo sincero, autentico“.

Oppenheimer esce il 23 agosto al cinema. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Classifiche consigliate