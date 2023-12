Durante una delle interessanti sessioni di interviste Actor to Actor, Emily Blunt – chiacchierando e confrontandosi con la collega e amica Anne Hathaway – ha parlato del fenomeno Oppenheimer e di Christopher Nolan sottolineando come neanche il regista si fosse veramente reso conto della portata del progetto:

Siamo rimasti tutti senza parole e impressionati dal successo del film, di come le persone prendessero d’assalto le sale per vederlo e rivederlo sul grande schermo. Penso che nemmeno Chris (Nolan) sia riuscito a capire come tutto questo sia stato possibile. Penso che le persone volessero quel tipo di esperienza totalmente immersa che solo un film di Chris Nolan ti sa dare.

Ha poi aggiunto, riguardo alla portata del fenomeno, di come si sia resa veramente conto di quello che stava succedendo attorno al film, solo dopo essere andata lei stessa in sala a vederlo:

A causa dello sciopero non abbiamo potuto fare il solito tour e vedere il film in sala con il pubblico. Mi sono resa conto dell’impatto che Oppenheimer avrebbe avuto sulla storia del cinema quando sono andata al cinema con John (Krasinski). Siamo riusciti a trovare due posti nella sala Imax di Nyack a New York, all’interno di un centro commerciale. Ci siamo infilati ai nostri posti a luci spente e abbiamo visto un gruppo di adolescenti entrare per vedere il film vestiti esattamente come Cillian Murphy. Ho avuto i brividi! Ho chiamato Cillian dopo la proiezione e gli ho detto: “Non hai idea di cosa ho appena visto!