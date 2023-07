Qualche giorno prima che Oppenheimer, il nuovo film di Christopher Nolan, arrivasse nelle sale statunitensi, vi potrebbe essere capitato di vedere un meme che meme non era, ma lo è diventato relativo alle prevendite del cinema AMC presso CityWalk a Hollywood.

Nella foto, si poteva vedere la mappa dei posti della gigantesca sala IMAX a 70mm in cui qualcuno aveva acquistato il posto centrale della prima fila in modo tale da vedere il film “the way Nolan intended it”. Ebbene, su Instagram, IMAX ha pubblicato un video in cui vediamo che la compagnia ha effettivamente rintracciato l’acquirente mentre stava entrando al cinema donandogli un poster da collezione.

Ecco qua sotto il filmato:

Oppenheimer arriverà il 23 agosto nei cinema italiani. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

FONTE: IMAX su Instagram

