I piani iniziali di Christopher Nolan per il suo Oppenheimer prevedevano di girare la scena del Trinity Test nella vera area del New Mexico in cui è stata fatta detonare la prima bomba atomica.

Ma non è stato possibile farlo e il regista è dovuto scendere a compromessi con la volontà d’impiegare la storica location che, normalmente, è chiusa al pubblico considerato che si trova all’interno di una base militare (che, un paio di volte all’anno, ospita comunque degli open days).

In un estratto dal libro Unleashing Oppenehimer: Inside Christopher Nolan’s Explosive Atomic-Age Thriller pubblicato da SlashFilm viene spiegato dalla production designer Ruth De Jong che l’area del Trinity Test era interdetta per via dei test militari e delle vere detonazioni che avrebbero interessato la zona nella finestra delle riprese del lungometraggio

Trovarsi nella vera location del Trinity Test è stata un’esperienza incredibile. Chris ed io siamo stati portati direttamente nel luogo in cui è stata sganciata la bomba. Ci abbiamo camminato e abbiamo raccolto della trinitite. Ho domandato alla nostra guida “Quante radiazione ci stiamo beccando?” e mi ha risposto che “Prendi più radiazioni volando avanti e indietro da Los Angeles in aereo che stando qui”. Chris a quel punto ha detto “Ehi, non sarebbe fantastico se potessimo girare qui?”. Poi però quando abbiamo iniziato a pianificare le riprese, ci siamo resi conto che non potevamo girare lì perché stavano sganciando delle vere bombe proprio durante il periodo in cui dovevamo prepararci e girare le scene.

Trovate tutte le informazioni su Oppenheimer nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

FONTE: SlashFilm

Classifiche consigliate