Durante il panel della Universal alla CinemaCon di Las Vegas, il regista di Oppenheimer Christopher Nolan ha svelato che il nuovo trailer della sua nuova, attesissima pellicola sarà nei cinema insieme a Guardiani della Galassia 3. Lo ha fatto in maniera sibillina affermando di “Non poter né confermare né smentire che un full trailer del lungometraggio sarà nei cinema con Guardiani della Galassia 3”.

Nolan, dal palco della CinemaCon, ha poi introdotto il footage del suo film:

Sono qua con la storia di J. Robert Oppenheimer e non conosco un racconto che sia più pieno di dramma, con una posta in gioco così elevata, con delle svolte e dei dilemmi etici così grandi. Le menti più brillanti della nazione stavano conducendo questa gara disperata contro i nazisti per riuscire a domare il potere dell’atomo nel corso della Seconda Guerra Mondiale. Pensando ai rischi che il mondo correva se (i nazisti) ci fossero riusciti prima – avrebbero probabilmente messo a ferro e fuoco il mondo intero – sono andati avanti e hanno spinto il bottone. Volevo essere lì e scoprire come poteva essere andata.

Poi aggiunge:

Il mio desiderio era davvero quello di portare il pubblico nella mente di una persona che era seduta al centro dei più importanti movimenti della storia del suo tempo e fargli vivere quell’esperienza. Piaccia o meno, Oppenheimer è stata la persona più importante che abbia mai vissuto. La sua è una storia che va vissuta. È un racconto cinematografico, l’esperienza di un individuo straordinario. Ed è una storia che ci pone di fronte a domande destabilizzanti, essendo fatta sia di sogni che di incubi. Non ci sono risposte facili, ma paradossi affascinanti.

Paradossi e dilemmi etici, quelli accennati dal regista, che vengono riflessi anche dall’estratto dal film che è stato proposto ai presenti e in cui, stando alle descrizioni approdate online, si vede ad esempio Oppenheimer, interpretato lo ricordiamo da Cillian Murphy, alle prese con i tormenti morali del cosa fare con lo sconvolgente potere della bomba atomica e con l’arrivare a capire che “Non so se ci si può fidare di quest’arma, ma so di sicuro che non possiamo fidarci dei nazisti”.

Oppenheimer, tutte le informazioni sul film:

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.

Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

Il film è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Il film è prodotto da Emma Thomas, Charles Roven di Atlas Entertainment e Christopher Nolan.

Oppenheimer è girato sia in IMAX® 65mm che in pellicola di grande formato 65mm che include, per la prima volta in assoluto, sezioni in fotografia analogica IMAX® in bianco e nero.

Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Deadline

Classifiche consigliate