C’è molta attesa per l’arrivo nelle sale di Oppenheimer, la nuova pellicola di Christopher Nolan che vede, come protagonista, Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer.

Il film, che racconterà la storia del Progetto Manhattan e la creazione della bomba atomica, è tratto dal libro vincitore del premio Pulitzer American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer di Kai Bird e del compianto Martin J. Sherwin. Oppenheimer è atteso nelle sale internazionali per questa estate, in nordamerica uscirà il 21 luglio, mentre in Italia il 23 agosto, ma c’è un importante mercato in cui non si sa se il film uscirà e se, in caso di effettiva distribuzione, vedrà il pubblico accorrere nei cinema: si tratta del Giappone, paese che, durante la Seconda Guerra Mondiale, subì i lanci degli ordigni nucleari battezzati Little Boy e Fat Man su Hiroshima e Nagasaki che generarono un numero di vittime dirette stimato fra le 150.000 e le 220.000.

Un portavoce della Universal, la major che ha prodotto il kolossal, spiega che gli accordi di distribuzione internazionali non sono ancora stati finalizzati (non viene fatto alcun riferimento specifico sul Giappone). Analogamente, Toho-Towa, il più grande distributore nipponico di pellicole hollywoodiane, non ha ancora visionato il lungometraggio, anche se dovrebbe farlo a breve. Se Oppenheimer dovesse arrivare nelle sale del Sol Levante resterà poi da vedere se riuscirà a trovare un pubblico, dato il comprensibile rapporto “poco conciliante” che gli spettatori giapponesi potrebbero avere nei confronti di un film che non è ambientato sul campo di battaglia, ma nei laboratori e nelle aree dei test che hanno appunto portato alla creazione degli ordigni atomici.

Scritto e diretto da Christopher Nolan, Oppenheimer è un thriller storico girato in IMAX® che porta il pubblico nell’avvincente storia paradossale di un uomo enigmatico che deve rischiare di distruggere il mondo per poterlo salvare.

Il film è interpretato da Cillian Murphy nel ruolo di J. Robert Oppenheimer e da Emily Blunt nel ruolo della moglie, la biologa e botanica Katherine “”Kitty”” Oppenheimer. Il premio Oscar® Matt Damon interpreta il generale Leslie Groves Jr., direttore del Progetto Manhattan, e Robert Downey Jr. interpreta Lewis Strauss, commissario fondatore della Commissione statunitense per l’energia atomica.

La candidata all’Oscar® Florence Pugh interpreta la psichiatra Jean Tatlock, Benny Safdie interpreta il fisico teorico Edward Teller, Michael Angarano interpreta Robert Serber e Josh Hartnett interpreta il pionieristico scienziato nucleare americano Ernest Lawrence.

Oppenheimer è interpretato dal vincitore dell’Oscar® Rami Malek e questo film vede Nolan riunirsi con l’attore, scrittore e regista otto volte candidato all’Oscar® Kenneth Branagh.

Il cast comprende anche Dane DeHaan (Valerian e la città dei mille pianeti), Dylan Arnold (serie Halloween), David Krumholtz (La ballata di Buster Scruggs), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story) e Matthew Modine (Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno).

