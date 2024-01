In un’intervista video con W Magazine, Robert Downey Jr. ha riflettuto sul suo lavoro per interpretare Lewis Strauss, personaggio realmente esistito presente in Oppenheimer di Christopher Nolan, per il quale ha recentemente vinto un Golden Globe (SCOPRI TUTTI I VINCITORI). Ecco quanto emerso.

L’approccio al personaggio

L’attore inizia raccontando come ha ricevuto l’incarico dal regista:

Ho ricevuto una chiamata da Christopher Nolan, che mi ha detto: “Vieni da me a leggere la sceneggiatura”. E così che è andata. Conoscevo un po’ Strauss perché sono un appassionato della Guerra Fredda e sapevo che era coinvolto nello sviluppo della spoletta di prossimità ed è stato a capo della commissione per l’energia atomica. Non sapevo della sua rivalità con Oppenheimer ma dopo venti minuti che leggevo lo script ho capito che questo sarebbe stato un tema del film. Sapevo che, indipendentemente dal fatto che stessi impazzendo o meno, l’avrei interpretato. C’era un po’ di ansia nell’approcciarmi [al personaggio], ma tutto questo scompare al primo ciak.

Portare sullo schermo il personaggio ha infatti aiutato l’interprete a riflettere su se stesso:

Tramite il personaggio, Nolan voleva esplorare la fragilità umana. Il fatto che volesse soffermarsi su questi momenti di vulnerabilità, quando tutto indica che tu sei l’antagonista della storia, tutto dell’interpretarlo è stato, non voglio dire difficile, controintuitivo in un certo senso. Ma sapevo che siamo tutti delle miscele di quello che siamo veramente: Nolan, credo, voleva invitarmi a guardare dentro una parte non esplorata di me.

Strauss come Tony Stark e Charlie Chaplin

Allargando lo sguardo alla sua carriera, Downey Jr. rintraccia un legame tra il suo lavoro per il personaggio nel film di Nolan e quello per altri due che ha portato sul grande schermo in passato:

Ci sono state tre volte nella mia carriera in cui sono stato completamente ossessionato dalla possibilità di interpretare un ruolo. La prima volta è stato Chaplin [nel biopic del 1992]. La seconda volta è stato Tony Stark, in Iron Man. E la terza volta – e sono fortunato se succede un paio di volte – è stata con Lewis Strauss, per Oppenheimer.

