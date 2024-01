Robert Downey Jr torna a regalare al pubblico aneddoti sempre interessanti sulla lavorazione di Oppenheimer e su Christopher Nolan.

L’ultimo aneddoto ha a che fare con il regista e la sua fissazione per la regola “niente pausa bagno durante le riprese”, come raccontato da Downey a Vanity Fair:

Diciamo che non gli piace quando si fanno pause durante le riprese, anche per andare in bagno. Anche se si rende conto che impedirlo é impossibile. Un giorno allora gli ho chiesto: “Scusa, ma tu come fai? Quando vai in bagno?” e lui mi ha risposto: “Alle 11 di mattina e alle 6 di sera, perché?”, “Ca*zo, ma stai scherzando?!”.

“E pensare che beve pure un sacco di tè” ha aggiunto poi in merito Emily Blunt.

“Ok, ma non é un tè diuretico” ha concluso Downey. “Comunque non chiederebbe mai a nessuno di fare qualcosa che non sia disposto a fare anche lui, due volte tanto”.

