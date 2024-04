Alla fine, 8 mesi dopo la release originale, Oppenheimer di Christopher Nolan è uscito in Giappone, il paese vittima dei due bombardamenti atomici nella seconda Guerra Mondiale.

Su Twitter sono apparse segnalazioni di come alcuni cinema giapponesi abbiano posto degli avvisi all’ingresso atti ad avvisare il pubblico in merito al contenuto del film e al suo tema indubbiamente – o quantomeno potenzialmente – “problematico”.

‘Oppenheimer’ finally premieres in Japan — with trigger warnings https://t.co/5Qo9YMP6Fo pic.twitter.com/VdgmXDfQPO

Online sono state pubblicate anche alcune dichiarazioni che ci aiutano a tastare il polso di come il pubblico giapponese si stia avvicinando alla pellicola.

Toshiyuki Mimaki, sopravvissuto al bombardamento di Hiroshima quando aveva 3 anni, afferma di essere da sempre affascinato dalla storia di J. Robert Oppenheimer spiegando anche all’Associated Press:

Mimaki, oggi, è presidente di un gruppo di sopravvissuti chiamato Confederazione Giapponese delle Organizzazioni di Vittime delle Bombe Atomiche e delle Bombe all’Idrogeno e, parlando di quando ha visto Oppenheimer racconta:

Più netta la critica di un ex sindaco di Hiroshima, Takashi Hiraoka, che esprime così la sua posizione:

Dal punto di vista di Hiroshima e delle sue vittime, l’orrore delle armi nucleari non è stato rappresentato in modo adeguato. Il film è stato realizzato in modo far passare l’idea che la bomba atomica è stata usata per salvare le vite degli americani.