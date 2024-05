Nel 2004, con la trilogia del Signore degli Anelli ormai terminata e col successo a sorpresa del primo Pirati dei Caraibi alle spalle, Orlando Bloom compariva nei panni di Paride di fianco a Brad Pitt e Diane Kruger in Troy, kolossal prodotto dalla Warner Bros e diretto da Wolfgang Petersen liberamente ispirato all’Iliade di Omero.

A quanto pare, Orlando Bloom non ha un bellissimo ricordo di Troy. A Variety svela infatti:

Oh mio dio, Troy… Wow, penso di aver cancellato quel film dalla mia mente tra l’altro. Tante persone amano quel film, ma per me interpretare quel personaggio è stato come [nel video di Variety mima il tagliarsi la gola]. Posso dire tutte queste cose? Non volevo girare quel film. Non volevo interpretare quel personaggio. Il film era fantastico. Brad Pitt, Era Eric Bana e Peter O’Toole. Ma come avrei potuto interpretare bene quel personaggio? Era completamente contrario a tutto ciò che sentivo nel mio essere.

In un punto Paride striscia per terra dopo essere stato picchiato da qualcuno e tiene la gamba del fratello. Pensavo “Non sarò in grado di farlo”. Uno dei miei agenti dell’epoca mi disse “In quel momento lo farai!”. Una performance terribile. Penso che per questo motivo abbia cancellato tutto questo dalla mia mente.