È ufficiale: anche quest’anno la Notte degli Oscar andrà in onda su Sky Cinema Oscar (canale 303 i Sky) e Sky Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8.

A condurre la serata Francesco Castelnuovo con Gianni Canova e Denise Negri, con ospiti Anna Foglietta, Michela Andreozzi, Lillo e Ildo Damiano, e un’intervista esclusiva a Laura Pausini (candidata all’Oscar per la canzone Io sì).

Sky trasmetterà anche dalle 5,00 del mattino in diretta dalla Union Station di Los Angeles Oscars After Dark 2021. Un evento che, al termine della cerimonia di premiazione, accompagnerà gli spettatori dietro le quinte dello spettacolo catturando l’euforia e le emozioni della serata. È qui che si potranno seguire le interviste esclusive a tutti i vincitori ed è qui che – alla stazione di incisione – i premiati vedranno per la prima volta il loro nome sull’ambita statuetta.

La Notte degli Oscar® 2021 sarà riproposta integralmente lunedì 26 aprile su Sky Cinema Oscar® a partire dalle 12:15, mentre in prima serata l’appuntamento con “Il meglio della Notte degli Oscar® 2021” sarà in onda dalle 21:15 su Sky Cinema Oscar® e su Sky Uno e in seconda serata in chiaro su TV8, disponibile anche on demand su Sky e in streaming su NOW.

Vi ricordiamo che domenica noi di BadTaste.it seguiremo la cerimonia in diretta su Twitch, partecipando prima a tre blocchi della maratona sul canale Twitch della Slim Dogs (alle 18:05 Gabriele Niola insieme a Gabriele Mainetti, alle 20:15 Andrea Bedeschi insieme ad Andrea Arcangeli, alle 23:30 Francesco Alò insieme a Claudio Di Biagio). In contemporanea con l'ultimo blocco, sul canale Twitch BADTASTEITALIA inizierà la nostra lunga diretta dedicata alla Notte degli Oscar, durante la quale interverranno Andrea Francesco Berni, Francesco Alò, Mirko D'Alessio, Angelica Arfini, Michele Caspani (in collegamento da Los Angeles). Insieme, seguiremo tutta la cerimonia, commentando i premi (e aggiornando il sito!) insieme a chi deciderà di guardare gli Oscar in nostra compagnia. La Notte degli Oscar, lo ricordiamo, verrà trasmessa in Italia su Sky: la cerimonia vera e propria inizierà alle 2 del mattino.

In preparazione alla serata, vi invitiamo a compilare i vostri pronostici:

Vi ricordiamo inoltre che da pochi giorni abbiamo inaugurato il nostro canale Discord, per accedere al quale è necessario essere abbonati al nostro canale Twitch o a BadTaste+.

