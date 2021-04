Fervono i preparativi a Los Angeles, presso la, per la cerimonia dei 93esimi Academy Awards: per adattarsi alle esigenze di riduzione del contagio da Coronavirus, gli Oscar verranno assegnati dal vivo (e con una serie di collegamenti satellitari) presso l’ampia e suggestiva stazione anziché al Dolby Theatre, e oggi sono state rivelate le scenografie con cui questa location verrà trasformata per ospitare l’evento cinematografico (e glamour) dell’anno.

A progettare il set è l’architetto e scenografo vincitore del Tony David Rockwell: la stazione verrà trasformata in una specie di anfiteatro che conterrà i nominati, con un accompagnatore ciascuno (una delle audience in presenza meno numerose di sempre per gli Oscar), e i presentatori. Nel prato all’ingresso della stazione verrà invece ricreata “una lussuosa lounge esterna” nella quale gli artisti potranno socializzare (a distanza) e posare per le macchine fotografiche. Il tutto con la speranza che regni una certa spontaneità assente dalle cerimonie virtuali o miste che abbiamo visto nei mesi della pandemia: “Il pubblico chiede a gran voce, penso, qualcosa di diverso da una riunione su Zoom,” afferma Rockwell su Elle. L’architetto ha progettato il Dolby Theatre, inoltre ha allestito i set degli Oscar nel 2008 e nel 2009.

Il riferimento per Rockwell è stato quello della primissima cerimonia degli Oscar, nel 1929, che si tenne all’Hollywood Roosevelt Hotel in presenza di 270 ospiti: “Una cena molto semplice ma molto bella, ed è come se ci avessero chiesto di tornare a quel livello di intimità e connessione”. L’atmosfera sarà molto simile: un salone delle feste ricco di fiori, un palco di mogano “molto semplice ma molto bello”, circondato dall’anfiteatro, con l’obiettivo di non coprire lo stile Art Deco della stagione. Non sono state diffuse immagini di questa scenografia, perché l’Academy vuole che sia una sorpresa, ma ecco due concept realizzati per la progettazione degli esterni, che ha comportato numerosi ostacoli da aggirare dovuti al fatto che la stazione è protetta dalla soprintendenza. Per esempio, non è possibile sospendere luci e impianti audio al soffitto, e quindi gli scenografi hanno optato per delle lampade piazzate su ogni tavolo e altoparlanti integrati.

Tra i tanti cambiamenti, quello relativo alle canzoni candidate all’Oscar: non verranno eseguite dal vivo, ma verranno registrate sulla terrazza dell’Academy Museum of Motion Pictures (tranne Húsavík, che verrà registrata in Islanda) e trasmessa durante il pre-show.

