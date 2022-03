Come ipotizzavamo qualche ora fa , l’Academy ha atteso che le celebrazioni per la vittoria di I segni del cuore – CODA terminassero prima di rompere il silenzio ed esprimersi ufficialmente sugli incresciosi fatti che hanno coinvoltosul palco degli Oscar 2022.

Con un comunicato stampa, l’associazione ha dichiarato:

L’Academy condanna le azioni di Mr. Smith alla cerimonia di ieri sera. Abbiamo avviato ufficialmente una revisione formale dell’incidente, e prenderemo in considerazione ulteriori azioni e conseguenze in linea con il nostro statuto, il codice di condotta e la legge Californiana.

L’organizzazione ha poi condiviso il codice di condotta, che elenca tra le condotte inaccettabili “il contatto fisico non richiesto, inappropriato e non voluto”. Se un membro viola questi standard, “l’Academy può intraprendere azioni disciplinari come la sospensione o l’espulsione dall’associazione”.

In molti hanno chiesto all’Academy perché nessuno sia intervenuto quando Will Smith si è precipitato sul palco aggredendo Chris Rock in mondovisione (sulla ABC la scena è stata censurata, mentre in molti altri paesi, Italia inclusa, è andata in onda in versione integrale). Ora la CNN e People confermano che la produzione ha “preso fortemente in considerazione” l’idea di far allontanare Smith dalla cerimonia dopo lo schiaffo e prima che venisse presentato l’Oscar al miglior attore. Forse è di questo che Smith e la sua pubblicista stavano discutendo nei vari stacchi pubblicitari, come segnalavamo durante la diretta. Il punto è che non era chiarissimo nemmeno alla produzione cosa fosse accaduto realmente, e questo ha rallentato il processo decisionale:

C’erano solo una manciata di minuti a disposizione per capire cosa fosse realmente successo, e che non fosse una messa in scena tra loro. Era necessario mettere d’accordo i produttori, la rete televisiva, l’Academy, i pubblicisti… ognuno pensava qualcosa di diverso, e tutti guardavano il cellulare. Dovevamo anche capire se Chris avrebbe sporto denuncia. Sono decisioni complesse da prendere così in fretta, e ognuna ha conseguenze molto gravi.

Alcuni membri dell’Academy si sono riuniti al Loews Hotel per capire quali provvedimenti prendere durante la cerimonia, ma nello statuto non erano presenti indicazioni, e nel frattempo l’Oscar è stato consegnato a Will Smith.

Fonti, intanto, dicono a TMZ che dopo l’alterco Chris Rock si è ritirato nel suo camerino e ha lasciato il Dolby Theatre, recandosi poi a una festa degli Oscar senza però commentare l’accaduto. Le stesse fonti affermano però che il comico non aveva idea che Jada Pinkett Smith avesse un problema di alopecia autoimmune e che quindi la sua battuta non voleva toccare un tasto dolente. Sappiamo comunque che ha deciso di non sporgere denuncia alla polizia.

In tutto questo, il produttore Will Packer ha ironizzato sull’accaduto su Twitter:

Beh… avevo detto che non sarebbe stata una cerimonia noiosa.

E a chi lo ha criticato per questa battuta, ha risposto:

I neri hanno un senso dell’umorismo sprezzante quando si tratta di affrontare il dolore, perché ne hanno affrontato veramente tanto. Non credo di dover spiegare di cosa sto parlando. Ma non ho problemi a essere trasparente e dire che questo è stato un momento molto doloro per me. Su vari livelli.

Black people have a defiant spirit of laughter when it comes to dealing with pain because there has been so much of it. I don’t feel the need to elucidate that for you. But I also don’t mind being transparent and say that this was a very painful moment for me. On many levels. https://t.co/zzgeKIqrHm — Will Packer (@willpowerpacker) March 28, 2022

