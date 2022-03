In questi giorni le presentatrici degli Oscar, Amy Schumer, Wanda Sykes e Regina Hall, stanno parlando delle idee che hanno proposto ai produttori della cerimonia per rendere il programma divertente, inclusivo e… attuale.

Amy Schumer ha rivelato che una delle idee proposte da lei è stata quella di far intervenire il presidente ucraino Volodymyr Zelensky:

Penso che ci siano due correnti di pensiero, una che insiste sul fatto che “sarà una vacanza, lasciamo che il pubblico dimentichi i problemi per una notte e si goda la cerimonia,” ma poi ce n’è un’altra che dice “Ci sono tantissimi occhi e orecchie puntati su questo spettacolo”. Penso che sia un’ottima opportunità almeno per commentare un paio di cose. Ho scritto un paio di battute incentrate sull’attualità, sulla situazione attuale. Stanno succedendo tantissime cose molto brutte, è difficile focalizzarsi su una sola! Pensa che ho addirittura proposto di cercare un modo per far collegare Zelensky via satellite, o fargli registrare un messaggio, qualcosa del genere… Perché ci saranno tantissime persone a guardare gli Oscar. Non avrei paura di spingermi fino a qualcosa di simile, ma non sono io che produco gli Oscar.

Negli anni, i presentatori degli Oscar non hanno mai mancato di esprimersi sulla situazione politica interna o internazionale, generalmente all’interno di sketch comici. Un intervento di Zelensky non sarebbe neanche così fuori contesto, visto che il presidente Ucraino ha un passato da uomo dello spettacolo (proprio in questi giorni la sua serie tv è tornata su Netflix negli USA e in Italia è stata acquistata da La7). Tuttavia dalle parole della Schumer sembra che la ABC e l’Academy abbiano pensato che gli Oscar non siano il luogo adatto per un appello del presidente Ucraino in un momento così delicato.

Regina Hall, recentemente, ha spiegato che le tre presentatrici si stanno focalizzando molto sul valorizzare le figure femminili:

Abbiamo scritto, fatto riunioni, parlato, ragionato. Quello che adoro è che spesso ci diciamo: “Sai cosa? Questa cosa sarebbe perfetta per te!” Amy recentemente mi ha mandato una cosa fantastica. Abbiamo davvero tutto: una donna gay, una donna nera, una donna bianca, c’è di tutto sul palco! Siamo entusiaste.

I vincitori degli Oscar verranno annunciati durante la cerimonia del 27 marzo

