Come abbiamo scoperto pochi giorni fa,, film Netflix diretto da Jane Campion, si è aggiudicato ben 12 candidature agli Oscar, tra qui quella per la miglior regia, il miglior film e miglior attore protagonista, Benedict Cumberbatch.

Il New York Times ha chiesto all’attore cosa stesse facendo la mattina degli annunci:

Credo che l’abbiano saputo tutti tranne me. Dormivo e avevo il cellulare spento. Avevo ricevuto un’email da Netflix la sera prima in cui mi dicevano: “Guarda, vada come vada, siamo così fieri, il film è fantastico così come la tua interpretazione”. Sono stati molto carini con quella email ed è lì che me ne sono reso conto: “Oddio, è domani…”