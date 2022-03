Cresce l’attesa per la Notte degli Oscar e per quella che potrebbe essere la sorpresa “spoilerata” dagli ultimi scampoli di campagna dei premi, e cioè la vittoria didopo aver trionfato ai PGA, ai SAG Awards e aver vinto il premio per la sceneggiatura ai WGA e ai BAFTA. L’Oscar a miglior film per la pellicola dinon è da escludere, anzi: attualmente molti bookmakers la danno praticamente per certa, e anche noi l’abbiamo inclusa nei nostri pronostici

Apple Studios, che ha acquistato I segni del cuore – CODA per 25 milioni di dollari al Sundance (dove ha ricevuto i primi prestigiosi premi), sta ora pianificando il suo primo Oscar Party: secondo quanto riporta Variety, si terrà in un edificio su Beverly Boulevard a West Hollywood. Va detto che anche se il film non dovesse portare a casa la statuetta più importante, ha almeno un Oscar assicurato: quello a Troy Kotsur per la migliore interpretazione da non protagonista. L’attore ha ricevuto tantissimi premi, e ormai il riconoscimento dell’Academy è dato per certo.

Nell’attesa, due giorni fa il cast del film – Emilia Jones, Troy Kotsur, Marlee Matlin e Daniel Durant – è stato accolto nientemeno che alla Casa Bianca. Secondo quanto segnala l’Hollywood Reporter, il presidente Joe Biden e la first lady Dr. Jill Biden hanno visto il film e l’hanno adorato, e così hanno mandato un invito al cast per discutere con il White House Domestic Policy Council e l’Office of Public Engagement di inclusione, accesso e lavoro per gli americani sordi e per scambiare incontrare nientemeno che la first lady.

Il gruppo ha compiuto una visita privata della Casa Bianca. All’ingresso, la banda dei marine degli Stati Uniti ha eseguito You’re All I Need to Get By, canzone presente nel film, e il cast ha potuto sentire le vibrazioni della musica appoggiando le mani sul pianoforte. Jill Biden li ha poi condotti all’interno dello Studio Ovale dove hanno scattato una foto assieme al Presidente Biden.

To Marlee, Troy, Emilia, Daniel, and the entire cast of CODA – the Rossi family will always live in our hearts. Thank you for an afternoon filled with so much 🤟🏻💕 pic.twitter.com/QIWtLSMLr5 — Jill Biden (@FLOTUS) March 25, 2022





I vincitori degli Oscar verranno annunciati durante la cerimonia del 27 marzo che noi seguiremo in diretta qui sul sito e sul nostro canale Twitch. In preparazione alla serata, vi invitiamo come sempre a compilare i vostri pronostici:

Trovate il calendario degli Oscar, tutte le informazioni, gli speciali e le notizie sugli Oscar nella nostra sezione.