Le votazioni per gli Oscar 2022 si sono concluse ufficialmente ( ecco come funzionano ): ieri 22 marzo è stato l’ultimo giorno in cui i membri dell’Academy hanno espresso i loro voti nei confronti dei vari candidati, e ora possiamo ufficialmente dire che i giochi sono fatti. Gli ultimi giorni hanno portato numerosi colpi di scena: se una settimana farafforzava la propria posizione di frontrunner grazie ai premi della DGA ai BAFTA , negli ultimi giorni, proprio mentre le votazioni erano aperte, I segni del cuore – CODA ha ingranato la marcia vincendo i WGA i PGA . Sarà lui a vincere l’Oscar come miglior film, nonostante sia candidato solo a tre statuette (film, attore non protagonista, sceneggiatura adattata)? È altamente possibile.

A condurre la cerimonia degli Oscar 2022 vi saranno Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. Noi anche quest’anno seguiremo la cerimonia in diretta sul nostro canale Twitch, assieme ad Andrea Francesco Berni, Francesco Alò e Michele Caspani (in collegamento da Los Angeles). Francesco si collegherà alle 23.30 sul canale della SlimDogs per parlare della categoria Miglior film, per poi spostarsi sul nostro canale e chiaccherare con noi tutta la notte.

