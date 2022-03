Continua la polemica, tra i membri dell’Academy, per la controversa decisione di assegnare i premi di otto categorie (delle 23 complessive) durante l’ora precedente la diretta della Notte degli Oscar 2022, montando poi gli spezzoni all’interno della trasmissione. Negli ultimi giorni è stata anche consegnata una lettera firmata da importanti membri dell’Academy chiedendo un dietrofront, che però non è arrivato.

Con l’apertura delle votazioni, il regista Edgar Wright è tornato sulla questione scrivendo un messaggio molto sentito sui social:

Non vedo l’ora di votare gli Academy Awards domani, avendo visto tutti i film candidati. E sebbene ci siano questioni ben più importanti nel mondo in questo momento, sarebbe negligente da parte mia non mettermi dalla parte dei membri delle troupe che lavorano instancabilmente dietro la macchina da presa.

Altre persone lo hanno detto, e io farò da eco. Vorrei che gli Oscar consegnassero i premi in tutte le categorie dal vivo, durante la cerimonia vera e propria. Il cinema È un lavoro di squadra, e saremmo inutili se non ci fosse il montaggio, la colonna sonora, il trucco il parrucco, le scenografie e il suono. Meritano la stessa visibilità delle star.

Ho sentito delle persone dire “beh, va bene spostare i cortometraggi,” ma francamente questi vincitori spesso poi diventano le star di domani, che in cambio ispireranno la prossima generazione di cineasti che guarderanno lo show. Mi sembra un errore non farli risplendere durante la serata.

Capisco che l’Academy è in una posizione difficile con il canale televisivo ABC che, a quanto pare, ha ordinato loro di realizzare un programma televisivo più breve, ma nessuno di quelli che si mettono a vedere gli Oscar lo fa sperando che durino mezz’ora in meno. Quello che dico è: fate vedere tutte le categorie, è lì che avviene la magia.

Vorrei far presente che ho appena partecipato ai BAFTA a e due dei discorsi migliori e ispiratori (casting e cortometraggio) non sono stati mostrati integralmente durante il programma televisivo, ma mostrati solo in un montaggio finale. È un peccato in primis per il pubblico a casa. Lasciate che sia tutto mostrato dal vivo.