L’Academy ha annunciato l’ultima tranche di presentatori degli Oscar 2022: ora la lista delle celebrità che calcheranno il palco del Dolby Theatre domenica sera è completa, e include Jacob Elordi, Jake Gyllenhaal, Jill Scott, J.K. Simmons, Josh Brolin, Jason Momoa e le sorelle Serena e Venus Williams (al centro del film Una famiglia vincente – King Richard). Sembra che Momoa e Brolin presenteranno gli otto premi che verranno assegnati prima dell’inizio della cerimonia e poi trasmessi durante la diretta: corto documentaristico, corto animato, corto live action, montaggio, trucco e parrucco, colonna sonora, scenografie.

Confermata anche la presenza di Rachel Zegler, dopo che le sue dichiarazioni sul non essere stata invitata alla cerimonia avevano scatenato un putiferio qualche giorno fa. E proprio la Zegler ha parlato di ciò che è successo, confermando che probabilmente uno dei motivi per cui la Disney non l’aveva inclusa nel team di West Side Story che sarebbe andato agli Oscar era probabilmente la difficoltà (e le spese) nel riorganizzare le riprese di Biancaneve, attualmente in corso. I social sono riusciti a far aprire il portafoglio alla major:

Ebbene, non riesco a crederci ma… ci vediamo domenica! L’incredibile team della Disney e i nostri produttori di Biancaneve sono riusciti a fare una vera magia, e sono entusiasta di avere la possibilità di celebrare la mia famiglia di West Side Story agli Oscar. Non mi sfugge il fatto che essere in grado di girare un film delle dimensioni di Biancaneve durante il Covid non è facile, e ogni ritocco al piano di lavorazione comporta grandi sacrifici. Ovviamente ringrazio anche l’Academy e Will Packer per avermi invitato a presentare, non vedo l’ora di aprire quella busta luccicante. Non potrei essere più grata a tutti quelli che hanno contribuito a rendere tutto questo possibile. Seriamente. Ora devo capire cosa indossare…

OSCAR 2022: TUTTI I PRESENTATORI

Nel corso delle ultime settimane sono stati confermati sempre più presentatori. Eccoli:

Kevin Costner, Lady Gaga, Zoë Kravitz, Yuh-Jung Youn, Rosie Perez, Chris Rock, Stephanie Beatriz, DJ Khaled, Jennifer Garner, H.E.R., Tiffany Haddish, Tony Hawk, Bill Murray, Elliot Page, Kelly Slater, Shaun White, Halle Bailey, Sean “Diddy” Combs, Jamie Lee Curtis, Woody Harrelson, Samuel L. Jackson, Shawn Mendes, Tyler Perry, Tracee Ellis Ross, Daniel Kaluuya, Mila Kunis, Lupita Nyong’o, Naomi Scott, Wesley Snipes,John Travolta, Ruth E. Carter, Anthony Hopkins, Lily James, John Leguizamo, Simu Liu, Rami Malek, Uma Thurman, Jacob Elordi, Jake Gyllenhaal, Jill Scott, J.K. Simmons, Josh Brolin, Jason Momoa e le sorelle Serena e Venus Williams, Rachel Zegler.



Mancano i nomi di Chloé Zhao, vincitrice dell’Oscar come migliore regista, e Frances McDormand, vincitrice dell’Oscar come migliore attrice l’anno scorso. È verosimile che quest’ultima abbia semplicemente rifiutato di partecipare, mentre la Zhao dovrebbe essere a Los Angeles proprio in questi giorni e magari verrà confermata all’ultimo momento.

A condurre la cerimonia degli Oscar 2022 vi saranno Amy Schumer, Regina Hall e Wanda Sykes. Noi anche quest’anno seguiremo la cerimonia in diretta sul nostro canale Twitch, assieme ad Andrea Francesco Berni, Francesco Alò e Michele Caspani (in collegamento da Los Angeles). Francesco si collegherà alle 23.30 sul canale della SlimDogs per parlare della categoria Miglior film, per poi spostarsi sul nostro canale e chiaccherare con noi tutta la notte.

