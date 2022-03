Più delle statuette, più dei vincitori e dei vinti, il momento clou degli, quello che sta tenendo inevitabilmente banco online è lo schiaffo dato dasul palco del Dolby Theatre.

Come vi abbiamo raccontato nel nostro resoconto, Chris Rock era sul palco degli Oscar 2022 e, a un certo punto, ha fatto una battuta sul look di Jada Pinkett Smith – che ha i capelli rasati a causa dell’alopecia – spiegando che la star è pronta a prendere parte a Soldato Jane, il noto lungometraggio del 1997 diretto da Ridley Scott in cui Demi Moore era, appunto, rapata a zero. A un tratto, Will Smith ha raggiunto il collega sul palco colpendolo con un ceffone. Ovviamente tutti hanno pensato inizialmente che si trattasse di una sorta di sketch preparato, ma non era così (ECCO TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE).

Inevitabilmente, Twitter ha reagito a questo inatteso frangente della Notte degli Oscar 2022 rielaborando a suon di meme l’alterco fra Will Smith e Chris Rock:

VIA JAPANESE TELEVISION: The uncensored exchange between Will Smith and Chris Rock pic.twitter.com/j0Z184ZyXa — Timothy Burke (@bubbaprog) March 28, 2022

BOXING MATCH: Will Smith (-450) vs. Chris Rock (+340) Who ya got? pic.twitter.com/Q7zNR7XXuK — DraftKings Sportsbook (@DKSportsbook) March 28, 2022

Chris Rock before Vs After suing Will Smith pic.twitter.com/w1waH3f8yq — Roman Gemstone (@tacosdepanocha) March 28, 2022

Future tweet: 2024 Emmy winner for Best Documentary: HBO Max’s doc on the 2022 Oscar ceremony. — Lewis Kay (@lewiskay) March 28, 2022

in west philadelphia born and raised at the oscars i hit chris rock in the face — Seinfeld Current Day (@Seinfeld2000) March 28, 2022

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

Potete seguire la redazione di BadTaste anche su Twitch!