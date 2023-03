Oscar 2023: crescono gli ascolti

Quando un anno fa commentammo la crescita negli ascolti della Notte degli Oscar sulla ABC negli Stati Uniti, ci chiedemmo se il prezzo da pagare fosse stato giusto: la cerimonia del 2022 è stata infatti caratterizzata modifiche che hanno causato polemiche ed è stata guastata dal celebre schiaffo di Will Smith a Chris Rock.

La cerimonia di quest’anno è rientrata decisamente nei ranghi: l’Academy ha ingaggiato due produttori televisivi stagionati, promettendo di realizzare un grande omaggio al Cinema e, nel contempo, uno spettacolo televisivo coi fiocchi – e così è stato. La presenza di grandi star come Lady Gaga e Rihanna, e di film popolari come Avatar: la via dell’acqua e Top Gun: Maverick, oltre che la premiazione di un film molto amato come Everything Everywhere All At Once, sembrano aver fatto il resto. E infatti gli ascolti sono cresciuti ulteriormente rispetto all’anno scorso: 18.7 milioni di spettatori hanno visto la cerimonia sulla ABC, almeno secondo i primi dati forniti da Nielsen. Si tratta di un incremento del 12% rispetto al 2022. Battuti anche i rating nella fascia demografica 18-49, con 4.0 punti rispetto i 3.8 di un anno fa. Nel 2021 venne toccato il record minimo con 10.5 milioni di spettatori e un rating di 2.2 punti. Ricordiamo che nel 2017 la cerimonia raggiungeva ancora cifre di oltre 30 milioni di spettatori.

Per l’Academy è fondamentale che gli ascolti degli Oscar siano alti, perché la ABC paga circa 100 milioni di dollari per i diritti della cerimonia e ha bisogno di recuperare la spesa in inserzioni pubblicitarie.

Domani arriveranno i dati definitivi e aggiorneremo l’articolo.

Fonte: Deadline