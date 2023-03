Oscar 2023: i lettori di BadTaste.it che hanno indovinato più premi!

La Notte degli Oscar 2023 si è conclusa con la vittoria di Everything Everywhere All At Once, che ha ricevuto ben 7 statuette di cui 6 “above the line” (film, regia, 3 attori e sceneggiatura). Un’edizione a tratti imprevedibile, come riflettono i risultati dei pronostici che per giorni vi abbiamo invitato a compilare, condividere e stampare. Come da tradizione, oggi riveliamo i dieci lettori che hanno indovinato il maggior numero di premi. Come sapete, la maggioranza pensava che EEAAO avrebbe vinto, e stavolta così è stato.

La partecipazione è stata molto ampia (quasi 600 i pronostici inviati), ma il numero massimo di premi indovinato è stato di 20 su 23 (noi ne abbiamo azzeccati solo 17): un anno fa, invece, ben tre persone indovinarono 22 premi su 23.

Il 70% dei lettori ha indovinato l’Oscar a miglior film, mentre l’Oscar più “prevedibile” è stato quello ad Avatar: La via dell’acqua per gli effetti visivi, indovinato dal 90% dei partecipanti.

Vi ricordiamo che abbiamo tenuto in considerazione anche quando sono stati fatti i pronostici (i primi che hanno compilato i pronostici sono anche quelli che hanno la posizione più alta), e così ecco la classifica dei migliori dieci. Cliccate sui nomi per leggere i pronostici completi!

Top 10

