Oscar 2023: la reazione di Brendan Fraser alla candidatura come miglior attore per The Whale

Si è tenuto nel corso della giornata di ieri l’annuncio delle candidature agli Oscar 2023 e come previsto Brendan Fraser è stato candidato come miglior attore protagonista per The Whale.

L’attore si è detto felicissimo per questo traguardo, come dichiarato a Yahoo:

Sono assolutamente felicissimo e profondamente grato all’Academy per questo riconoscimento e per ave riconosciuto la bellissima interpretazione di Hong Chau e l’incredibile trucco di Adrien Morot. Non avrei questa candidatura senza Darren Aronofsky, Samuel D Hunter, A24, e lo straordinario cast e la troupe che mi hanno dato il dono di Charlie. Un dono che non mi aspettavo, ma che mi ha profondamente cambiato la vita. Grazie.

The Whale con Brendan Fraser sarà al cinema dal 23 febbraio.