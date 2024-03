La Notte degli Oscar 2024 si è conclusa con la vittoria di Oppenheimer, che ha ricevuto ben 7 statuette tra cui film, regia, attore protagonista e attore non protagonista. Numerose le sorprese, tra cui l’Oscar a Emma Stone per la migliore attrice protagonista, quello ai migliori effetti visivi a Godzilla Minus One e quello al miglior film d’animazione a Il ragazzo e l’airone.

Come sempre, abbiamo segnalato i pronostici compilati dai nostri lettori: quasi 800 persone hanno partecipato a quest’edizione del FantaOscar, e quest’anno c’è stato anche un lettore che ha indovinato tutte e 23 le categorie (noi ne abbiamo indovinate 18 su 23). Un anno fa furono tre le persone che indovinarono il numero massimo di premi, e cioè 20 su 23.

Secondo le nostre statistiche, il 75.6% dei lettori ha indovinato l’Oscar a miglior film, l’82.3% quello al miglior attore, il 57.6% quello a migliore attrice. Solo il 18.8% ha indovinato l’Oscar alla migliore sceneggiatura adattata, il 31.9% quello ai migliori effetti visivi.

Vi ricordiamo che abbiamo tenuto in considerazione anche quando sono stati fatti i pronostici (i primi che hanno compilato i pronostici sono anche quelli che hanno la posizione più alta), e così ecco la classifica dei migliori dieci. Complimenti ovviamente a Nicoladc98, ma anche ad Alessandro Damiani che un anno fa si classificò quarto e quest’anno è risultato secondo.

Cliccate sui nomi per leggere i pronostici completi!

Top 10

I primi dieci in classifica riceveranno un abbonamento da un anno a BadTaste+.

Grazie a tutti per aver partecipato!

