Un anno fa fece discutere la decisione della Cina di non trasmettere la Notte degli Oscar per la prima volta da molto tempo. Il motivo, tuttavia, era abbastanza chiaro: alcune dichiarazioni diavevano destato infatti non poche polemiche nella sua patria di origine, e la prevedibile vittoria di Nomadland non veniva vista di buon occhio (era anche stato nominato come miglior corto documentaristico Do Not Split, film incentrato sulle proteste a Hong Kong). Per motivi definiti “commerciali”, poi, nemmeno la hongkongiana TVB aveva trasmesso gli Oscar, per la prima volta in mezzo secolo. Nénésono usciti al cinema in Cina.

Sembra che anche quest’anno nessun canale locale trasmetterà la cerimonia, e sebbene Cina e Hollywood siano sempre più distanti (dall’inizio della pandemia, infatti, sono molto pochi i blockbuster americani che hanno ottenuto il via libera all’uscita in sala), stavolta le motivazioni non sono altrettanto chiare.

Secondo l’Hollywood Reporter, la tv di stato CCTV non ha in programma di mandare in onda la Notte degli Oscar in quello che è al momento il più grande mercato cinematografico del mondo. Negli ultimi anni, la cerimonia veniva trasmessa in streaming su 1905.com, piattaforma della tv statale dedicata al cinema CCTV6, che poi trasmetteva una versione editata in prima serata. Gli Oscar sono assenti anche dalla programmazione di TVB, la tv di Hong Kong.

L’impressione è che si voglia evitare di dare visibilità a eventuali messaggi pro-Ucraina da parte dei vincitori (al momento il governo cinese non si sta esprimendo sull’invasione da parte della Russia, e sta lasciando trapelare poche informazioni a riguardo nel paese), inoltre non è stata apprezzata la nomination al documentario Ascension di Jessica Kingdon, incentrato sulla crescita economica e sociale cinese.

