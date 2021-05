Secondo quanto riportato da Deadline farà parte del cast di, progetto targato Paramount che verrà diretto dal duo di registi(Project Power).

Joost e Schulman hanno scritto la sceneggiatura insieme a Josh Koenigsberg basandosi su uno script originale scritto da Christopher Yost (Thor: Ragnarok, The Mandalorian).

L’opera si presenta come una action comedy per famiglie e segue la storia di un bambino che scopre il quartier generale del supereroe più potente del mondo. Un quartier generale che si trova esattamente sotto la casa del ragazzo. Insieme ai suoi amici dovrà proteggere il luogo quando arrivano i cattivi.

Tra i produttori del film figura anche Jerry Bruckheimer (Pirati dei Caraibi). Chad Oman produrrà per la Bruckheimer Films.

A brevissimo vedremo Owen Wilson al fianco di Tom Hiddleston nella serie Marvel Studios Loki su Disney+ e anche in The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun di Wes Anderson. Di recente lo abbiamo invece visto in film come Bliss, 2 gran figli di…, Wonder, Lost in London, Masterminds – I geni della truffa e in Zoolander 2.

