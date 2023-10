Durante l’incontro organizzato da Collider per i dieci anni di Pacific Rim, Guillermo del Toro ha parlato anche del perché non abbia più diretto il sequel (lo ha fatto Steven S. DeKnight) e del perché abbia deciso di non guardarlo.

Guillermo del Toro ha scelto di non mettersi alla regia di Pacific Rim 2 per potersi dedicare a La forma dell’acqua.

È successo questo – voglio dire, è per questo che la vita è pazza, giusto? – dovevano versare un acconto per gli studi alle 17 o li avremmo persi per molti mesi. Così ho detto, “Non dimenticate di pagare sennò perderemo gli studi”. Sono passate le cinque e gli studi erano andati. Ci hanno detto “Beh, possiamo girarlo in Cina”. Al che io ho risposto “Cosa intendi con “possiamo”? Io devo andare a girare La forma dell’acqua!”.

Sulla decisione di non volerlo guardare spiega che, per lui, sarebbe come guardare un “filmino casalingo” che ha come protagonista una ex-moglie:

Non ho visto il film perché è come guardare un filmino casalingo della tua ex moglie. È terribile se sono belli e ancor peggio se sono brutti. Non vuoi saperlo. Ergo non l’ho visto. Ho letto la sceneggiatura finale, ed era molto diversa. Alcuni elementi erano gli stessi ma molto diversi.

Considerato che Pacific Rim 2 non è stato apprezzato come il primo e che La forma dell’acqua ha portato l’Oscar a Del Toro poteva decisamente andargli peggio.

Cosa ne pensate? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra qua sotto!

Seguiteci su TikTok!

FONTE: Collider via Comic Book

Classifiche consigliate