Pain Hustlers: James Newton Howard ancora insieme a David Yates dopo Animali Fantastici

Ha già un compositore Pain Hustlers, il nuovo film Netflix di David Yates, il regista degli ultimi quattro film di Harry Potter e della saga di Animali Fantastici.

Si tratta di James Newton Howard, che aveva già lavorato con il regista ai primi tre film di Animali Fantastici.

Ad annunciarlo è stato il compositore in persona:

Sono felicissimo di annunciare che comporrò la colonna sonora di Pain Hustlers, che sarà diretto dal mio amico David Yates, e con protagonisti Emily Blunt e Chris Evans. È una commedia davvero brillante, e poi si tratta del quarto film insieme a David Yates. Arriverà presto!

Venduto a Netflix per circa 50 milioni di dollari, il film segue la storia di Liza Drake, una donna che inizia a lavorare in una start-up farmaceutica in fallimento e che grazie al suo fascino e alla sua ambizione riesce a portare la compagnia verso il successo, anche se poi si ritrova presto al centro di una cospirazione criminale con conseguenze fatali.

Le riprese partiranno il 22 agosto, perciò la pellicola dovrebbe arrivare in streaming entro la fine del 2023.

Quanto attendete Pain Hustlers con Emily Blunt e Chris Evans ? Ditecelo nei commenti!