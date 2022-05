Qualche giorno fa abbiamo scoperto chesarà la protagonista di, nuovo film di, il regista degli ultimi quattro film die della saga di

Grazie a Deadline, direttamente da Cannes, scopriamo chi si è accaparrato il progetto. Si tratta di Netflix, che stando al giornale avrebbe sborsato una cifra vicina ai 50 milioni di dollari.

Le riprese partiranno il 22 agosto, perciò è possibile che la pellicola arrivi in streaming entro la fine del 2023.

La pellicola, scritta da Wells Tower (The True American), segue la storia di Liza Drake, una donna che non ha mai finito la scuola che ha sempre sognato una vita migliore per sé e sua figlia. Liza un giorno ottiene un impiego in una start-up farmaceutica in fallimento in un vecchio centro commerciale nella Florida centrale. Il fascino di Liza, il suo coraggio e la sua ambizione catapultano la compagnia verso il successo, anche se poi si ritrova presto al centro di una cospirazione criminali con conseguenze fatali.

