The Pale Blue Eye: il poster del film con Christian Bale diretto da Scott Cooper

Dopo il trailer è approdato in rete anche il primo poster di The Pale Blue Eye, adattamento cinematografico del romanzo di Louis Bayard diretto da Scott Cooper (l fuoco della vendetta – Out of the Furnace e Hostiles: Ostili) con protagonista Christian Bale.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma dal 6 gennaio 2023. Potete vedere il poster qua sotto:

Nel gremito cast troviamo Harry Melling, Christian Bale, Gillian Anderson (The Crown), Lucy Boynton (Bohemian Rhapsody), Charlotte Gainsbourg (Antichrist), Toby Jones (First Cow), Harry Lawtey (Industry), Simon McBurney (Carnival Row), Timothy Spall (Mr. Turner), Hadley Robinson (Moxie), Joey Brooks (Molly’s Game), Brennan Keel Cook (Encounter), Gideon Glick (The Marvelous Mrs. Maisel), Fred Hechinger (The White Lotus), Matt Helm (The Tragedy of Macbeth), Steven Maier (The Plot Against America), Charlie Tahan (Ozark) e Robert Duvall (The Judge).

The Pale Blue Eye è un adattamento cinematografico del romanzo di Louis Bayard. Sarà diretto da Scott Cooper (l fuoco della vendetta – Out of the Furnace e Hostiles: Ostili).

L’opera di natura thriller (adattata dallo stesso Cooper) ruota attorno al tentativo di un uomo di risolvere una serie di omicidi avvenuti nel 1830 presso l’Accademia militare a West Point, New York. Bale interpreta un investigatore navigato che indaga su questi omicidi, affiancato da un giovane cadetto molto attento ai dettagli che in seguito diventerà un autore di fama mondiale, Edgar Allan Poe.

Cooper e Bale hanno prodotto il progetto insieme a John Lesher e a Tyler Thompson della Cross Creek. Il film sarà disponibile sulla piattaforma dal 6 gennaio 2023.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Impawards