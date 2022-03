LEGGI – Pamela Anderson sbarca su Instagram e annuncia un documentario sulla sua vita

Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato cheera sbarcata su Instagram pubblicando la sua prima foto e annunciando un documentario Netflix che avrebbe raccontato la sua vita.

In una recente intervista con Good Morning America, l’attrice ha rivelato ulteriori dettagli sul progetto, come ad esempio il fatto che sarà diviso in “almeno” due parti. Ha poi raccontato che mostrerà anche uno sguardo dietro le quinte al suo debutto nei panni di Roxie Hart nella produzione di Chicago a Broadway:

In realtà mi stanno seguendo in questo viaggio, quindi stanno assistendo anche alla preparazione per Roxie. Non era nei piani, Roxie si è praticamente aggiunta nelle ultime settimane.

Alla regia ci sarà Ryan White anche produttore insieme a Jessica Hargrave, Julia Nottingham e al figlio di Pamela Anderson e Tommy Lee Brandon Thomas Lee, con Josh Braun in veste di produttore esecutivo.

