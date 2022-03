Di recente, con l’arrivo di Pam & Tommy su Disney+ ( ECCO LA NOSTRA SCHEDA ), il nome di, una delle più note ex Playmate di Playboy e volto di punta di Baywatch per ben cinque stagioni dal 1992 al 1997, è decisamente tornato alla ribalta.

La serie prodotta da Seth Rogen ed Evan Goldberg racconta i retroscena del furto del sextape girato da Pamela Anderson e il suo ex marito Tommy Lee, il batterista dei Mötley Crüe, durante la loro vacanza nuziale. Una serie che, come rivelato da una fonte vicina alla star, Pamela Anderson non ha intenzione di guardare in alcun modo. A quanto pare, non avrebbe visionato neanche il trailer.

Qualche ora fa, Pamela Anderson è sbarcata ufficialmente su Instagram dove ha postato la sua prima foto. Come potete vedere qua sotto, si tratta di un post-it marchiato Netflix dove annuncia l’arrivo di un documentario che racconterà la sua vita. Nella nota possiamo leggere:

La mia vita. Un migliaio di imperfezioni. Un milione di percezioni errate, audaci, selvagge e perdute. Niente di cui essere all’altezza. Potrò solo sorprenderti. Non una vittima, ma una sopravvissuta, viva per raccontare la vera storia.

Deadline aggiunge qualche dettaglio ulteriore specificando che il documentario viene concepito come effettiva risposta a Pam & Tommy. Alla regia ci sarà Ryan White anche produttore insieme a Jessica Hargrave, Julia Nottingham e al figlio di Pamela Anderson e Tommy Lee Brandon Thomas Lee, con Josh Braun in veste di produttore esecutivo. Le compagnie di produzione coinvolte sono la Dorothy St Pictures e la Tripod Media.

Cosa ne pensate dell’annuncio di questo nuovo documentario di Netflix dedicato alla vita della popolare attrice di Baywatch? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!