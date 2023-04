Inizieranno a giugno le riprese del prossimo film di Paolo Sorrentino, come apprendiamo dalle pagine di Deadline.

Prodotto nuovamente da The Apartment di Lorenzo Mieli (È stata la mano di Dio, The Young Pope, The New Pope), il film è stato scritto da Sorrentino ed è attualmente senza titolo. Nulla sappiamo sulla trama, se non che tratterà della “condizione umana”. Deadline afferma che, contrariamente alle indiscrezioni che circolano, la trama non sarà ispirata al mito della sirena Partenope, né che Giampiero De Concilio sarà nel cast.

Le riprese si terranno tra Napoli e l’isola di Capri. Sorrentino, come noto, è originario proprio del capoluogo campano. Speriamo di avere ulteriori aggiornamenti prossimamente.

